Они доставят оккупантам "билеты" на концерт Кобзона, – волонтеры объявили сбор на дроны
Источник:Волонтерский штаб "Украинская команда"
Волонтеры "Украинской команды" отреагировали на частичную мобилизацию в россии: объявлен национальный сбор на дроны.
Беспилотники будут доставлять российским военным "билеты" на концерт Кобзона в виде снарядов. Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.
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"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
По словам Палатного, один дрон "может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет".
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
В россии объявили частичную мобилизацию: коротко о главном
- 21 сентября владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В документе говорится, что якобы на службу будут призывать только резервистов и имеющих военную специальность или боевой опыт.
- Министр обороны россии заявил, что в планах кремля – мобилизация 300 тысяч человек. В то же время, потери российской армии, как пытался убедить шойгу, невелики – 5937 человек.
- Российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- Тем временем ВСУ готовы отправлять оккупантов на "концерт" Кобзона. Как известно, этот советский и российский певец, поддерживавший российскую агрессию против Украины, скончался в 2018 году.