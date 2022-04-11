Они хотят доказать миру, что являются чемпионами, – Подоляк о глубинной родовой травме россиян

Михаил Подоляк заявил, что у россиян есть исторический комплекс неполноценности, связанный с тем, что они не удовлетворены с исторической точки зрения.

Советник главы ОП отметил, что граждане РФ "считают себя оскорбленными всеми, кроме Бога, который должен им дать возможность доказать всему миру, что они чемпионы". Об этом чиновник сказал в эфире одного из каналов.

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Это глубинная родовая травма, которую невозможно перевернуть. 90% населения России – это агрессивная группа, которая испытывает только агрессию по отношению к окружающему миру,

– сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, Россия может изменить структуру власти, ключевых людей и ключевых топ-менеджеров в государстве. Однако она не изменит своего внутреннего содержания.

Украина и Россия не являются друзьями

Советник главы ОП объяснил, что к этому необходимо относиться объективно и не заигрывать с РФ.

Мы должны иметь четкую идеологическую и территориальную границу. Мы должны понимать, что эти люди по своей ментальности и культурной идентичности на нас не похожи,

– указал чиновник.

"Мы действительно проевропейские с точки зрения ценностей, мы готовы говорить о свободных рамках. Россия же ментально другая, она хочет жить в тоталитарных и авторитарных системах – это ее выбор", – отметил Михаил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что украинцы с россиянами не являются друзьями. Нам нужно иметь максимально холодные отношения, а также жесткие, жесткие границы. Тогда, по его словам, у украинского народа не будет проблем.

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