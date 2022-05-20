Они на пути из ада в ад - жена бойца из "Азовстали" об опасностях после эвакуации

Украинские защитники, три месяца державшие оборону Мариуполя, сейчас во время эвакуации находятся на пути из ада в ад.

Об этом сегодня, 20 мая, во время брифинга дружин бойцов из "Азовстали" в турецком Стамбуле сообщила Наталья Зарицкая, передает 24 канал.

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Она сказала, что каждый сантиметр эвакуационного пути сопровождается смертельной опасностью.

Россияне калечат людей

Жена бойца отметила, что все время с начала войны России против Украины она находилась в Киеве, поэтому знакома со всеми ужасами, которые совершали российские кафиры, и знает, какие увечья они причиняли людям.

Российские кафиры прибегают к пыткам, к жесткому обращению с людьми, к надругательству над достоинством, к зверствам, и ко всем видам убийств,

– сказала Зарицкая.

Украинские жены бойцов из "Азовстали" хотят помешать тому, чтобы такая участь постигла и их мужчин, поэтому обратились ко всему миру напомнив, что существует предел всего - добра и зла, свободы и несвободы, света и тьмы, неба и земли.

Мы со всем миром объединены против зла. Чтобы вытащить наших бойцов, наших героев из зла на сторону добра,

– заявила жена бойца.

Жены и матери хотят ссорить свой комитет

Зарицкая от имени всех дружин и матерей защитников, защищавших Мариуполь, сообщила о намерении создать организацию – общественный комитет по защите прав украинских военнослужащих, попавших в плен.

Основная задача комитета – скорейшее возвращение домой украинских защитников.

Мы будем призывать мировые медиа, государственных лидеров, лидеров нравственных и религиозных общин к сохранению жизней мужчин и женщин, которые сейчас находятся на грани жизни и смерти,

– добавила жена бойца, которого эвакуировали из "Азовстали".

Также она сообщила, что цель комитета - контакт с матерями российских бойцов, и требование соблюдения миром и Россией Женевских конвенций.

Эвакуация защитников Мариуполя: главное

Напомним, что в Мариуполе 16 мая началась эвакуация украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". В тот день 53 тяжелораненых военных вывезли с завода в медицинское учреждение во временно оккупированное Россией Новоазовск. Еще 211 воинов доставили в Оленевку через гуманитарный коридор.

В Генштабе ВСУ заявили, что понимают риски такой эвакуации, но надеются, что Россия сдержит слово . Защитников Мариуполя должны обменять на российских пленных.

Международная организация "Красный Крест" начала регистрацию эвакуированных из "Азовстали" украинских бойцов. Речь идет о сотнях украинских военных.

В Министерстве обороны Британии сегодня, 20 мая, сообщили, что из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе уже вышли около 1700 украинских военных.

В то же время в Институте по изучению войны предположили, что Кремль мог согласиться на эвакуацию из "Азовстали" , чтобы провозгласить Мариуполь своим.

Вчера Владимир Зеленский отметил, что к эвакуации бойцов из "Азовстали" приковано внимание всего мира. Также он заверил, что делает все, чтобы влиятельные силы мира присоединились к спасению бойцов мариупольского завода.

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