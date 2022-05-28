Они очень испугались, – Арестович рассказал о "маленькой удачной контратаке" ВСУ на Херсонщине

Вооруженные Силы Украины 28 мая провели успешную контратаку в Херсонской области. Это нельзя считать очень большим успехом, но этого хватило, чтобы россияне испугались.

Детальнее это описал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live".

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Весьма хороший день для ВСУ на Юге

Эти события происходили возле села Давидов Брид в Бериславском районе. Там украинские военные пошли в контратаку наступление под прикрытием авиации – штурмовиков.

Тогда в небе появился русский истребитель Су-35. К счастью, он не смог помешать, поскольку его сразу сбили Воздушные силы ВСУ.

Это походило на попытку разрезать правобережную группировку россиян. Они (Враги – 24 канал) испугались очень сильно,

– сказал Арестович.

Он добавил, что уже на следующий день можно будет уверенно сказать, стала ли операция контрнаступательной. Однако, как контратака, она достаточно перспективна.

По словам советника главы ОП, это действительно был неплохой день в этом направлении. Об этом, по его мнению, в частности свидетельствует "птицепад", то есть большое количество сбитых воздушных целей.

Детальнее о ситуации на Юге в этот день

В оперативном командовании напрямую рассказали , что россияне 27 мая перевели в Херсонскую область с ориентировочно 30 единиц пятидесятилетних танков Т-62. Также туда стянули другие боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной сбили не только истребитель, но и две ракеты, которые он запускал – типа "воздух – воздух".

Во время контратак, которые провели в этот день, противник понес значительные потери. Там ликвидировали 63 россиянина и всего 19 единиц вражеской техники. Кроме Су-35 в небе сбили и 6 вертолетов .

Что касается наземного боевого транспорта, то уничтожить удалось 3 современных танка Т-72, 5 единиц другой бронированной техники, а также 2 военных автомобиля. Также ликвидировали одну реактивную систему залпового огня "Град" и самоходную артустановку.

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