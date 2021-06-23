Они опасны для общества, – Онистрат об олигархах

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, в котором предлагает создать реестр олигархов и определить, кто ими является. Такие люди опасны для украинского общества.

Такое мнение высказал украинский банкир Андрей Онистрат. Он также говорил о вероятной отставке Авакова, курсе гривны к доллару и банковском секторе в Украине.

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Я знаю лично примерно человек 10 которые подпадают под определение "олигарх", согласно законопроекту. На самом деле таких лиц в Украине будет более 100, на мой взгляд. Это верхушка айсберга то, что декларировали накануне.

Этих людей объединяет:

любовь к деньгам; они неотразимы в отношении способа достижения своей цели.

Я за то, чтобы для олигархов была ответственность за недекларирование. Впрочем, я не считаю, что олигархи токсичны. Мне было бы интересно с ними пообщаться. Но они опасны для общества в целом, частью которого и я являюсь. Просто надо ограничить их влияние, в том числе и относительно участия в политике.

Что известно о законе об олигархах В апреле 2021 года Владимир Зеленский на заседании СНБО инициировал создание законопроекта о статусе олигарха. В документе говорится о том, что вносить человека в реестр олигархов, или нет – решать СНБО. Дмитрий Разумков 20 июня также заявил, что Рада рассмотрит законопроект "раньше, чем ожидали".

О вероятной отставке Авакова

Он очень системный, очень фундаментальный человек. Никто не был на его позиции так долго. Аваков пережил всех.

Должно произойти какое-то чудо (чтобы он ушел в отставку – 24 канал). Должна быть какая-то такая комбинация. Это должна быть какая-то добровольная тема, мол, я уйду, пока позанимаюсь собой.

О курсе гривны к доллару

Я могу быть субъективным. На мой взгляд, гривна к концу лета будет на уровне 27 и Нацбанк и не даст укрепиться дешевле чем 26,80. Это мое субъективное мнение.



Андрей Онистрат / Фото 24 канала

Осенью мы можем увидеть какое-то отклонение. Я читал аналитику международного банка, они вообще спрогнозировали, что курс доллара будет устойчивым в течение ближайших 4 – 5 лет и это уровень где-то 28.

Банковский сектор в Украине

После заседания Федеральной резервной системы США доллар продолжает дорожать. Его индекс свидетельствует о рекордном росте с момента обвала рынков в марте 2020 года из-за пандемии коронавирус.

Откровенно скажу, что нет, не стоит идти учиться на банкира. Это не перспективно. На сегодня банковский сектор болен. Потому что больная экономика. Плюс, наша банковская система имеет профессиональную болезнь, которая заключается в том, что она не осознает необходимость трансформироваться, к сожалению.

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Банковский сектор будет существенно трансформироваться в мире, а в Украине – как следствие. И это точно не традиционный банковским сегмент.

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