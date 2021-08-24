Они плакали, – Мезенцева о реакции иностранных делегатов на парад ко Дню Независимости
Источник:24 канал
Иностранные делегаты, приехавшие в Украину на саммит Крымской платформы, побывали и на параде ко Дню Независимости. Реакция всех была положительной и очень эмоциональной.
Об этом рассказала в эфире 24 канала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она посетила праздничный парад в Киеве вместе с польскими, латвийскими, литовскими, грузинскими и иорданскими коллегами.
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"Когда они увидели парад, они плакали. Представляете, британец стоит и плачет", – отметила Мезенцева.
По ее словам, иностранные гости на параде убедились, что Украина действительно борется за свою независимость. Украинцы отстаивают свою историю, язык, культуру и территориальную целостность.
Мезенцева: Мое сердце радовалось
Нардеп отметила, что в Украине за 7 лет оккупации Крыма удалось собрать мощное международное представительство. Пригласили не только президентов и министров разных уровней, но и организовали "парламентское измерение".
"Когда спикер парламента 24 августа на торжественном заседании Верховной Рады объявлял делегации, которые приехали, мое сердце радовалось еще больше", – подчеркнула Мезенцева.
Под одним куполом собрались I и IX депутатские созывы. Пригласили духовенство, международных парламентариев, представителей из стран-членов НАТО. Их реакция позволила убедиться, что Украина продолжит с ними партнерство.
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Поездка на КПВВ
С делегатами от разных стран Европы депутат поехала в Херсон. Вместе с иностранцами она встретится с руководством области и посетит крымские контрольно пропускные пункты въезда-выезда.
В ходе рабочего визита на Херсощину планируют также:
- встретиться с семьями крымских татар;
- посетить внутренне перемещенных лиц;
- осмотреть 2 КПВВ;
- увидеть гуманитарную ситуацию на пунктах пропуска.
Мария Мезенцева рассказала о реакции иностранцев на праздничный парад: смотрите видео