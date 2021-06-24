Они родились едва живым, – Зеленский о том, умерли ли Минские соглашения
Источник:ТСН
Владимир Зеленский заявил, что минские договоренности плохо работали с самого начала. Он считает, что соглашения, подписанные в 2015 году "еле живые".
В частности, по словам главы государства, ярким примером этого является паспортизация на оккупированном Донбассе. Это доказательство того, что "за Минском никто не идет".
Внимание С минскими соглашениями надо работать, но выполнить их невозможно, – Данилов
На вопрос журналистки, умер ли Минск, Зеленский ответил: "Он и родился еле живым".
"Вопрос в том, что это сегодня Нормандия, опираясь на Минск или Минск, опираясь на встрече в Нормандии", – добавил он.
Другие варианты
По его мнению, это единственный документ и его не надо закрывать. Однако надо открывать другую адженду (повестка дня – 24 канал).
"Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать", – убежден Зеленский.
Почему минские соглашения не работают
- Минский формат не дает результатов. Все из-за того, что представители страны-оккупанта блокируют переговоры и выдвигают неадекватные требования.
- В то же время выход из соглашений может "сыграть на руку" России. Тогда Кремль обвинит Украину в нежелании достигать мира на Донбассе.
- Недавно Леонид Кравчук заявил, что понимает "бестолковость" минского формата переговоров. В последние годы он не приносит результатов, хотя в свое время остановил российскую агрессию.
- Алексей Данилов также говорил, что с минскими соглашениями "надо работать", ведь других нет. В то же время выполнять их в том виде, в каком они есть, явлется "полным абсурдом".