Они сказали, что мое оружие – это слово, – Нариман Джелял о задержании после Крымской платформы
Источник:фейсбук Николая Полозова
Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла задержали в оккупированном Крыму. Политику грозит до 15 лет заключения по обвинениям в "диверсии". Сам Джелял говорит – так Русские действуют, потому что он говорит правду.
Свое письмо Джелял передал через адвоката Николая Полозова. Защитник опубликовал обращение в соцсетях.
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Джеляла задержали после возвращения с Крымской платформы
Задержанный политик подчеркнул: его арест состоялся сразу после возвращения с "Крымской платформы", где он выступал. Джелял говорит, что был готов к такому развитию событий и отступать от собственных убеждений не собирается. Бороться он планирует методами, которые доступны ему в условиях заключения.
Во время обыска в моем доме проводивший его сотрудник между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!
– написал Джелял.
Политик обратился к крымскотатарскому народу и призвал не верить лицемерам, которые говорят, что жертва насилия сама в этом виновата.
Джелял говорит, что не откажется от своих убеждений
Я выбрал этот путь сознательно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки!
– добавил Джелял.
Отметим, что ранее следствие оккупантов переквалифицировало дело Джеляла. Вместо соучастия в "диверсии", ему инкриминируют полноценное участие. Если в суде его признают виновным, то заместитель председателя Меджлиса может оказаться за решеткой на 15 лет.
Письмо Наримана Джеляла / Фото из Фейсбука Николая Полозова
Актуально Не срывайтесь на невинных людях, – Кулеба обратился к России из-за задержания в КрымуОбратите внимание! Наримана Джеляла задержали 4 сентября после обысков в его доме. Также задержали и нескольких других крымских татар. Среди них – братья Ахтемовы, которые являются родственниками заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
Текст обращения Наримана Джеляла:
Друзья!
Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями, только доказывает мстительный характер российской власти.
Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.
Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.
Во время обыска в моем доме сотрудник, который его проводил, между прочим, сказал:
"Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".
Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!
Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!
Мой народ!
Не верьте лицемерным обличителям, которые будут доказывать, что жертва насилия сама виновата в насилии над ней! Они скажут, что я сам "попадал", что сидел бы я тихо, то был бы дома с семьей.
Но нам не позволено себя так вести.
Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.
Я выбрал этот путь сознательно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.
Не опускайте руки!
Пусть содеянное со мной не вселяет в вас страх, ведь это одна из их целей.
Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!