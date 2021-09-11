Они сказали, что мое оружие – это слово, – Нариман Джелял о задержании после Крымской платформы

Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла задержали в оккупированном Крыму. Политику грозит до 15 лет заключения по обвинениям в "диверсии". Сам Джелял говорит – так Русские действуют, потому что он говорит правду.

Свое письмо Джелял передал через адвоката Николая Полозова. Защитник опубликовал обращение в соцсетях.

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Джеляла задержали после возвращения с Крымской платформы

Задержанный политик подчеркнул: его арест состоялся сразу после возвращения с "Крымской платформы", где он выступал. Джелял говорит, что был готов к такому развитию событий и отступать от собственных убеждений не собирается. Бороться он планирует методами, которые доступны ему в условиях заключения.

Во время обыска в моем доме проводивший его сотрудник между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!

– написал Джелял.

Политик обратился к крымскотатарскому народу и призвал не верить лицемерам, которые говорят, что жертва насилия сама в этом виновата.

Джелял говорит, что не откажется от своих убеждений

Я выбрал этот путь сознательно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки!

– добавил Джелял.

Отметим, что ранее следствие оккупантов переквалифицировало дело Джеляла. Вместо соучастия в "диверсии", ему инкриминируют полноценное участие. Если в суде его признают виновным, то заместитель председателя Меджлиса может оказаться за решеткой на 15 лет.

Письмо Наримана Джеляла / Фото из Фейсбука Николая Полозова

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Текст обращения Наримана Джеляла:

Наримана Джеляла задержали 4 сентября после обысков в его доме . Также задержали и нескольких других крымских татар. Среди них – братья Ахтемовы, которые являются родственниками заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Друзья!

Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями, только доказывает мстительный характер российской власти.

Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.

Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.

Во время обыска в моем доме сотрудник, который его проводил, между прочим, сказал:

"Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".

Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!

Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!

Мой народ!

Не верьте лицемерным обличителям, которые будут доказывать, что жертва насилия сама виновата в насилии над ней! Они скажут, что я сам "попадал", что сидел бы я тихо, то был бы дома с семьей.

Но нам не позволено себя так вести.

Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.

Я выбрал этот путь сознательно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.

Не опускайте руки!

Пусть содеянное со мной не вселяет в вас страх, ведь это одна из их целей.

Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!