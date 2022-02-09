Они слишком старые: Дания не будет поставлять Украине ПЗРК Stinger
9 февраля 2022 , 15:36Читати новину українською
Источник:MSN
В Дании не планируют отправлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Их сняли с вооружения.
Глава датского оборонного ведомства Мортен Бедсков отметил, что ПЗРК "слишком старые". Об этом он сообщил после встречи с командующим вооруженных сил страны Флеммингом Лентфером.
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Есть основания их пребывания на складах. Мы не можем отправлять (в Украину-24 канал),
– сказал он.
В свою очередь Лентфер заявил, что у них нет планов поставки Украине и других видов вооружения. Бедсков добавил, что они готовы предоставить Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.Обратите внимание! Недавно глава министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод сообщил, что его страна предоставит украинскому государству деньги для стабилизации ситуации и проведения реформ. Глава МИД заверил, что Копенгаген "стоит бок о бок" с Киевом в трудное время
Датская помощь Украине: кратко
- Дания в рамках помощи предоставит Украине более 20 миллионов евро.
- Эти деньги направят на усиление сектора безопасности нашего государства.
- В датском министерстве иностранных дел отметили, что поддержка является новой фазой датской программы мира и стабилизации для Украины на период с 2022 по 2025 годы.