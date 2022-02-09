Они слишком старые: Дания не будет поставлять Украине ПЗРК Stinger

В Дании не планируют отправлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Их сняли с вооружения.

Глава датского оборонного ведомства Мортен Бедсков отметил, что ПЗРК "слишком старые". Об этом он сообщил после встречи с командующим вооруженных сил страны Флеммингом Лентфером.

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Есть основания их пребывания на складах. Мы не можем отправлять (в Украину-24 канал),

– сказал он.

В свою очередь Лентфер заявил, что у них нет планов поставки Украине и других видов вооружения. Бедсков добавил, что они готовы предоставить Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

Датская помощь Украине: кратко

Дания в рамках помощи предоставит Украине более 20 миллионов евро.

Эти деньги направят на усиление сектора безопасности нашего государства.

В датском министерстве иностранных дел отметили, что поддержка является новой фазой датской программы мира и стабилизации для Украины на период с 2022 по 2025 годы.