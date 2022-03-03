Они с собой привезли крематории, они сами их несут – Зеленский про оккупантов

Президент Украины прокомментировал "мобильные крематории", которые привезли с собой оккупанты. Он акцентировал, что это еще одна демонстрация нежелания России считать своих людей.

По словам главы государства, Кремль посылает своих солдат как "мясо". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского с журналистами 3 марта.

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"Стыдно, что такое есть в 2022 году"

Президент рассказал, что численность российской армии всегда превалирует. Однако людей никто не считает. Никого не интересует, сколько их умирает под обстрелами.

Они несут для себя крематории. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма,

– сказал президент.

Он добавил, что ему стыдно, что такие события есть в 2022 году. Ведь даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство.

Наши врачи спасают раненых россиян, потому что это их обязанность. Зато у "своих" этих же ребят ждут только мобильные крематории.