Они впервые озвучили "план победы", – Пионтковский о новом шантаже Путина

Владимир Путин напомнил, что Россия открыла еще не все карты. Поэтому, если НАТО будет продолжать идти дальше, глава Кремля начнет угрожать ядерным оружием. Такой план в Кремле озвучили впервые.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, руководство Кремля каждый день в "своих бункерах" обсуждает его.

Читайте на сайте "Терпи, моя красавица": Как Путин манипулировал темой Украины на переговорах с Макроном

План победы Путина

"Они впервые публично озвучили "план победы" Путина в "четвертой мировой войне". Он очень прост – хотят взять реванш над поражением в "третьей мировой", – заявил Пионтковский.

По словам публициста, цель российской войны против Запада – это ультиматум. Он также добавил, что в Кремле хотят вернуть Российскую империю к так называемой "линии Сталина".

Встает вопрос – как государство, которое экономикой, технологиями и цивилизованностью уступает Западу, собирается одержать над ним победу? Андрей Пионтковский Российский публицист

Ядерный шантаж

Как отметил публицист, Владимир Путин буквально сказал, что Россия втягивается в войну с Североатлантическим Альянсом. При этом осознавая, что общая мощь НАТО больше.

Обратите внимание Надо жестче с уродом, – Пионтковский о реакции Зеленского на "красавицу" из уст Путина

По мнению президента России, если НАТО превосходит Россию на конвенционном уровне, то тогда в Кремле перейдут на ядерный уровень. Как отметил Пионтковский, это не означает взаимную гарантию на уничтожение – в Кремле продумали план ядерного шантажа.

. Конвенционный уровень осуществляется в соответствии с принятыми правилами, ограничен определенными условиями, которые определены заранее. Он требует высокой культуры общения, тщательного соблюдения определенных правил.

Пионтковский отметил, когда Россия начала проигрывать НАТО в конвенционной войне, тогда Путин решил пугать его применением ядерного удара. Ограниченным – либо по скоплению их войск, либо еще лучше – по какому-нибудь европейскому городу.

Их (российский – 24 канал) расчет заключается в том, что столкнувшись с такой перспективой – Запад капитулирует и они одержат победу в "четвертой мировой войне". Андрей Пионтковский Российский публицист

Эфир Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского на 24 канале: смотрите видео​

"Предупреждение" для НАТО от России