Они выйдут на свободу гораздо раньше, – Тихановская о приговорах Колесниковой и Знаку
Источник:телеграм-канал Светланы Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Она подчеркнула, что режиму Лукашенко хотелось бы видеть оппозиционеров раздавленными и обессиленными, однако не получится.
Тихановская вспомнила, когда в последний раз ее коллег видели до задержания. Она отметила, как Колесникова порвала паспорт на границе, а Знак гордо вышел из штаба с портфелем в руках.
Важно Режим Лукашенко приговорил Колесникову и к более 10 годам тюрьмы
Оппозиционерка отметила, что так же жертвы режима ведут себя и сейчас.
"Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поет, танцует, улыбается и поддерживает всех нас", – сказала Тихановская.
Герои выйдут на свободу раньше
Тихановская подчеркнула, что герои – сильные и свободные внутри.
Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них термины не должны пугать нас, ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели,
– добавила политик.
Приговор для белорусских оппозиционеров: что известно
- Колесникова после объединения оппозиции поддерживала Тихановскую, а Знак был адвокатом и членом президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.
- Оппозиционерку похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Знака задержали 9 сентября 2020 года. Им предъявили обвинения в захвате власти.
- 6 сентября суд в Беларуси вынес приговор. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а также к 10 годам колонии усиленного режима.
- Важно, что решение можно обжаловать.