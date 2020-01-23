Они просто так в этот водоворот не будут нырять: Шульмейстер о помощи Deutsche Bahn Укрзализныци

Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества немецкой компании с Укрзализныцей. Однако пока неизвестно, как именно сложатся отношения, ведь немецкие специалисты просто так не будут заниматься этим проектом.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал первый заместитель министра инфраструктуры 2014-2016 годов Владимир Шульмейстер.

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По его словам, еще рано делать какие-то выводы, потому что меморандум – это очень мягкий документ.

К чему на самом деле придут стороны – это еще нужно будет посмотреть. Я работал с немцами и с голландцами, я с ними довольно долго проживал. Они просто так в этот водоворот не будут нырять – это точно. Потому что для них репутация дороже,

– отметил Шульмейстер.

Он подчеркнул, что немецкие специалисты либо должны быть уверены в том, что это будет успешный проект, либо же они просто за него не возьмутся.

"Поэтому, в принципе, еще рано комментировать, потому что непонятно, какой формы сотрудничество из всего этого выйдет", – сказал Шульмейстер.

Также он добавил, что консультирование – когда человека не вводят в систему – мало чем может помочь. Кроме того, Шульмейстер привел пример, когда одного немца завели в управление Укрзализныци: там он продержался примерно год, потом его оттуда довольно жестко вытеснили.

Что известно о меморандуме

Меморандум Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG подписали в Давосе 22 января.

Премьер Алексей Гончарук отметил, что компании Deutsche Bahn отдадут в управление Укрзализныцю на 10 лет. "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам", – заявил премьер в Давосе.

Однако в Deutsche Bahn опровергли это и сказали, что будут давать только консультации.

Что известно о Deutsche Bahn

Deutsche Bahn – это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией центральной Европы.

В Германии компания пользуется не слишком хорошей репутацией: ее часто критикуют за опоздание и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.

Видео разговора с Владимиром Шульмейстером на 24 канале: