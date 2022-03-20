ООН доставила первый конвой неотложной гуманитарной помощи в Сумскую область

Организация Объединенных Наций и наши партнеры в Украине доставили первый конвой неотложной гуманитарной помощи в Сумскую область.

Председатель Сумской облгосадминистрации отметил, что прибыло 7 грузовиков, 130 метрических тонн необходимой помощи, которые непосредственно помогут около 35 000 человек.

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Что входит в гуманитарную помощь

Медицинские товары;

Вода в бутылках;

Готовые к употреблению блюда и консервы;

Оборудование по ремонту водопроводных систем, чтобы оказать помощь 50 тысячам человек.

В течение нескольких дней, совместно с представителями ООН, мы планировали безопасно довезти этот груз в областной центр и ждали открытия гуманитарного коридора. Нам все удалось, и я благодарю каждого, кто присоединился к этому процессу!,

– сказал Живицкий.