Журналистка “Голоса Америки” Наталья Леонова сделала запрос, который касался якобы призыва ООН прекратить бить гражданскую инфраструктуру России. Его представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал в ответ на вопрос, который касался атаки объектов в Татарстане. Дюжаррик объяснил свой ответ во время брифинга 2 апреля.

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Представитель ООН не расслышал вопрос

Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я так бы не ответил,

– ответил Дюжжарик на запрос.

Вернемся к самому брифингу. Во время него один из присутствующих журналистов, который представился Денисом, задал манипулятивный вопрос: "Итак, ранее сегодня БПЛА с оборудованием НАТО атаковали объекты в Татарстане. По сообщениям, некоторые люди были ранены, в том числе двое... Есть ли у вас какие-то комментарии по этому поводу?"

Как заметил Дюжжарик, вопрос он не расслышал. И вместо того, чтобы подчеркнуть это, он заявил: "Я имею в виду, что мы выступаем против и призываем прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру".

Его ответ практически сразу растиражировали российские СМИ. Они смаковали тот факт, что в ООН якобы осудили удары по гражданским объектам в России. На самом же деле журналист, если он действительно представитель СМИ, не уточнил, что под атаку попал именно завод "Шахедов" в Татарстане, который отнюдь не является гражданским объектом.

Вернемся к Дюжжарику и сказанному им во время брифинга. Представитель генсека ООН напомнил, что Россия продолжает бить по критически важной инфраструктуре Украины.

Переходя к Украине, наши коллеги из Управления по координации гуманитарных вопросов сообщают нам, что, в то время, как продолжаются боевые действия и атаки на критически важную инфраструктуру, гуманитарные работники оказывают поддержку людям по всей стране – включая прифронтовые районы,

– сказал Дюжаррик.

Обратим внимание, что только в ночь на 4 апреля российские военные запустили 20 дронов-камикадзе на Харьковщину. 11 "Шахедов" удалось сбить. В Харькове были попадания. К сожалению, погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.