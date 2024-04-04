Журналістка "Голосу Америки" Наталія Леонова зробила запит, який стосувався буцімто заклику ООН припинити бити цивільну інфраструктуру Росії. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік дав відповідь на питання, яке стосувалося атаки об'єктів у Татарстані. Дюжаррік пояснив свою відповідь під час брифінгу 2 квітня.

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Речник ООН не розчув запитання

Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів,

– відповів Дюжжарік на запит.

Повернімося до самого брифінгу. Під час нього один з присутніх журналістів, який представився Денисом, поставив маніпулятивне питання: "Отже, раніше сьогодні БпЛА з обладнанням НАТО атакували об'єкти у Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, в тому числі двоє... Чи є у вас якісь коментарі з цього приводу?"

Як зауважив Дюжжарік, питання він не розчув. І замість того, щоб наголосити на цьому, він заявив: "Я маю на увазі, що ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру".

Його відповідь практично відразу розтиражували російські ЗМІ. Вони смакували той факт, що в ООН буцімто засудили удари по цивільних об'єктах у Росії. Насправді ж журналіст, якщо він дійсно представник ЗМІ, не уточнив, що під атаку потрапив саме завод "Шахедів" у Татарстані, який аж ніяк не є цивільним об'єктом.

Повернімося до Дюжжаріка та сказаного ним під час брифінгу. Речник генсека ООН нагадав, що Росія продовжує бити по критично важливій інфраструктурі України.

Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні – включно з прифронтовими районами,

– сказав Дюжаррік.

Звернімо увагу, що лиш у ніч проти 4 квітня російські військові запустили 20 дронів-камікадзе на Харківщину. 11 "Шахедів" вдалося збити. У Харкові були влучання. На жаль, загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.