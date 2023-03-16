Проникнутые деньгами российские лоббисты, – Подоляк о непризнании ООН геноцида в Украине

ООН не признала, что Россия совершает геноцид в отношении украинцев. Однако признала военные преступления русских военных.

В эфире новостного телемарафона Михаил Подоляк заявил, что ООН пропитана российскими деньгами. Об этом пишет 24 Канал.

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У Зеленского отреагировали на слова главы комиссии ООН

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, действующая под руководством ООН, не увидела доказательств геноцида украинцев. Глава комиссии Эрик Месе заявил The Guardian , что они "не обнаружили геноцида на территории Украины" Но, по его словам, "есть некоторые аспекты, которые могут повлечь вопрос" о возможном геноциде. Это при том, что в своем же отчете ООН упоминает о том, как россияне пытали мужчину за украинский язык.

Михаил Подоляк заявил, что не удивлен поведением ООН. Ведь какую объективность можно ожидать от организации, если заместитель генсека ООН – генерал-лейтенант спецслужб России Владимир Воронков, отвечающий за направление "борьбы с терроризмом".

Мы с вами понимаем, что такое международные институты. К сожалению, они проникнуты российскими деньгами, российским влиянием и часто выступают неформальными лоббистами России или пробуют замаскировать преступления, совершаемые Россией,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что это касается не только ООН, но и других международных организаций. После победы Украины нужно будет добиваться их переформатирования.

При этом Подоляк подчеркнул, что геноцид и военные преступления российских военных зафиксированы – очень много доказательств в рамках уголовных дел. Потому нужно будет дождаться Международного уголовного суда или специального трибунала.

Хоть что-то: ООН признала военные преступления россиян

В отчете Комиссии ООН, опубликованном 16 марта 2023 года, отмечено, что российские власти совершили широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в разных регионах Украины. И многие из этих нарушений являются военными преступлениями.



В частности, атаки на гражданских жителей и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Комиссия рекомендует расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности либо на национальном, либо на международном уровне. Она призывает к всеобъемлющему подходу к ответственности, включающему как уголовную ответственность, так и право жертв на установление истины, возмещение ущерба и неповторение,

– говорится в сообщении.

Для подготовки доклада Комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросил 348 женщин и 247 мужчин. Следователи Комиссии проинспектировали места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомившись с большим количеством документов и докладов. "Комиссию поразили масштабы разрушений, которые она увидела во время своих визитов", – говорится в пресс-релизе.