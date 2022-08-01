ООН должна выбросить россию

Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он напомнил, что ООН обещала Украине, что с нашими защитниками в Еленовке все будет хорошо и ее представители это будут контролировать, но россияне совершили кровавый теракт.

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Также там давали гарантию, что зерно будут вывозить безопасно, но на следующий день в Одесский порт прилетела ракета. После этого к самой ООН появляются вопросы.

Вопрос к ООН – не хотят ли они почистить, например, Совбез, и не хотят ли сделать так, чтобы россия не могла блокировать решения против себя?

– говорит Давидюк.

По его мнению, сейчас необходимо говорить о вводе войск ООН на территорию Украины, но россия, конечно же, будет блокировать это. Следовательно, нужно требовать либо переформатирования ООН, либо исключения россии из Совбеза и ООН. Только тогда можно будет вести нормальную политику перехода к тем функциям, которые, собственно, и возложены на эту организацию.

"Украинцам сегодня нужно обращаться и в международные уголовные суды, собирать доказательную базу, но и обращаться в крупные международные институты и отдельно взятые государства, для того, чтобы ставить россию на место", – считает Давидюк.

По его словам, население уже делает то, что может – создает и подписывает петиции, задает вопросы политикам, устраивает миллионные митинги по всей Европе. Нужно делать еще больше, иначе россия и дальше будет продолжать свою террористическую политику.

россию ждет статус государства-спонсора терроризма

Политолог отметил, что сейчас в США уже ждет подпись решения о признании россии государством-спонсором терроризма. Это именно то, что должно стать достойным ответом мира на поведение россии, потому что признание ее спонсором терроризма в США, ЕС и в ряде других стран превратит страну-агрессора в изгоя, крупную консервную газовую банку, которая не сможет развиваться.

Тогда они действительно понесут наказание, потому что вообще никаких возможностей по развитию там не будет,

– считает он.

По убеждению Давидюка, главное – давить на россию на всех фронтах, и в первую очередь выделять больше денег и оружия для украинских военных. Это обеспечит и другие возможности давления на россию.

А если будем давить только с одной стороны – например, со стороны ООН или дипломатично-политической линии, может ничего не сделать. Надо оказывать просто нереальное давление, тогда получим по максимуму,

– подытожил политолог.

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Как ООН отреагировала на убийство пленных украинцев в Еленовке

В Организации объединенных наций осудили убийство украинских военных в Еленовке и заявили, что шокированы действиями россиян.

Также там объявили о своей готовности расследовать обставить жестокий теракт россии. Организация готова отправить на место убийства защитников своих экспертов.

Госпожа посол США в ООН Линда Томас-Нанфилд открыто заявила о том, что целью россии в этой войне является полное уничтожение Украины и ее народа.

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