ООН має викинути росію

Про це в ефірі 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що ООН обіцяла Україні, що з нашими захисниками в Оленівці все буде добре і її представники це контролюватимуть, але росіяни здійснили кривавий теракт.

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Також там давали гарантію, що зерно вивозитимуть безпечно, але наступного дня в Одеський порт прилетіла ракета. Після цього до самої ООН виникають питання.

Питання до ООН – чи не хочуть вони почистити, наприклад, Радбез, і чи не хочуть зробити так, щоб росія не могла блокувати рішення проти себе?

– каже Давидюк.

На його думку, зараз необхідно говорити про введення військ ООН на територію України, але росія, звісно ж, блокуватиме це. Відтак, потрібно вимагати або переформатування ООН або з викидання росії з Радбезу та ООН. Лише тоді можна буде вести нормальну політику переходу до тих функцій, які власне й покладені на цю організацію.

"Українцям сьогодні треба звертатися і в міжнародні кримінальні суди, збирати доказову базу, але й звертатися до великих міжнародних інституцій та окремо взятих держав, для того, щоб ставити росію на місце", – вважає Давидюк.

За його словами, населення вже робить те, що може – створює та підписує петиції, ставить питання політикам, влаштовує мільйонні мітинги по всій Європі. Потрібно робити ще більше, бо інакше росія й надалі буде продовжувати свою терористичну політику.

На росію чекає статус держави-спонсора тероризму

Політолог зауважив, що наразі у США вже чекає на підпис рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму. Це саме те, що повинно стати гідною відповіддю світу на поведінку росії, бо визнання її спонсором тероризму в США, ЄС та в низці інших країн перетворить країну-агресорку на ізгоя, велику консервну газову банку, яка не матиме можливостей розвиватися.

Тоді вони дійсно понесуть покарання, тому що взагалі ніяких можливостей щодо розвитку там не буде,

– вважає він.

На переконання Давидюка, головне – тиснути на росію на усіх фронтах, і насамперед виділяти більше грошей та зброї для українських військових. Це забезпечить й інші можливості щодо тиску на росію.

А якщо будемо тиснути тільки з однієї сторони – до прикладу, зі сторони ООН чи дипломатично-політичної лінії, може нічого не вдатися. Треба чинити просто нереальний тиск, тоді отримаємо по максимуму,

– підсумував політолог.

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Як ООН відреагувала на вбивство полонених українців в Оленівці

В Організації об'єднаних націй засудили вбивство українських військових в Оленівці та заявили, що шоковані діями росіян.

Також там оголосили про свою готовність розслідувати обставити жорстокого теракту росії. Організація готова відправити на місце вбивства захисників України своїх експертів.

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Нанфілд відкрито заявила про те, що метою росії у цій війні єповне знищення України та її народу.

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