ООН передала для Донбасса 100 тонн гуманитарной помощи: фото

ООН доставила на временно оккупированные территории Донецка и Луганска 106 тонн гуманитарки. Груз перевозился 5 грузовиками.

Гуманитарную помощь доставили 17 июня через КПВВ "Новотроицкое". Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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К слову, 15 июня на территорию Донецкой и Луганской областей волонтеры передали продуктовые и гигиенические наборы. Их вес составил почти 56 тонн. Гуманитарку прислали государства-члены Женевской конвенции.



ООН доставила 5 грузовиков гуманитарки на Донбасс / Фото Минреинтеграции

Что сейчас происходит на Донбассе

В июне в результате обстрелов боевиками украинских позиций погибли двое военных. Владимир Белов был родом из Мукачево, что на Закарпатье. Роман Галуха был уроженцем Рава-Русской на Львовщине.

Поддержка Украины в мире

Президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в очередной раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Он отметил, что у него разные взгляды с главой Кремля на Минские договоренности по Донбассу. Российский лидер не поддержал Байдена, но и не отверг взгляд Штатов.