ООН приостановила предоставление финансовой помощи для Украины из-за сокращения поддержки США

ООН приостановила предоставление финансовой помощи в некоторых странах, среди которых, вероятно, Украина. Причиной стало сокращение поддержки США.

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш выразил надежду, что это решение можно будет отменить "на основе более тщательного анализа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу ООН.

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Снижение гуманитарной роли США противоречит их интересам , – Гутерреш

Гутерреш заявил, что сокращение финансирования США сделают мир "менее здоровым, менее безопасным и менее процветающим".

Он отметил также, что снижение гуманитарной роли и влияния США противоречит американским интересам во всем мире.

От Газы до Судана, Афганистана, Сирии, Украины и далее. Американское финансирование непосредственно поддерживает людей, которые переживают войны, голод и катастрофы, обеспечивая необходимую медицинскую помощь, убежище, воду, еду и образование, список можно продолжать,

– сказал генеральный секретарь ООН.

Из этого заявления можно сделать вывод, что под сокращение помощи попала и Украина.

Гутерреш также добавил, что в этот "хрупкий момент" мир должен "избегать возобновления боевых действий, которые углубят страдания и еще больше дестабилизируют регион, который уже стоит на острие ножа".