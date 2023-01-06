Украина отреагировала на роспуск миссии ООН по трагедии в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию, расследовавшую казнь украинских военных в колонии Еленовки. Причиной является то, что Россия не предоставляет условий для установления фактов.
Об этом 6 января написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Украина постоянно отмечала важность установить все данные преступления россиян, из-за которого погибли украинские военнопленные.
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"Еще один фактор, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, это то, что я уже озвучивал публично – из трех входящих в ее состав лиц-иностранцев фактически все находятся под влиянием России", – сказал Лубинец.
Украина требует установить все факты
Омбудсмен призвал мир заставить Россию показать место преступления. За этот террористический акт должны получить наказание.
Это не игра в тайники, это циничное преступление, за которое должно быть наказание, ведь он унес более 50 жизней (по информации России). Еленовка стала раной для Украины и пока не будут установлены все обстоятельства, эта рана будет кровоточить! – подчеркнул Лубинец.
Гуттериш отметил, что ООН сможет возобновить миссию по расследованию, если будут условия для этого.
Что известно о теракте в Еленовке: коротко
- Российские убийцы в конце июля взорвали исправительную колонию №120 в Еленовке, где находились украинские военнопленные.
- Оккупанты заявили, что погибли более 50 человек. В этом они обвинили ВСУ. Неизвестно, сколько на самом деле раненых и убитых.
- В ходе теракта не пострадал ни один работник колонии.
- Россия не предоставляла доступ к Еленовке ни ООН, ни Красному Кресту.