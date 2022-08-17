ООН рассыплется из-за действий путина, – политолог

Сегодня Россия занимается ядерным терроризмом. Под угрозой безопасность не только Украины, но и всего мира.

Несмотря на это, ООН не решается изгнать россию из своей системы. Это может привести к распаду организации. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

Стоит внимания Безопасно ли Зеленскому, Гутерришу и Эрдогану встречаться во Львове: ответ разведки

Гутерриш вместо того, чтобы выбрасывать россию из ООН, приведет к тому, что сама ООН рассыплется из-за действий путина. Он может стать последователем Лиги Наций – наиболее позорного дипломатического явления прошлого века,

– подчеркнул политолог.

Он напомнил, что в свое время ООН в Корею вводила объединенные войска и ударила по Советскому союзу – даже при наличии ядерного оружия.

"Била и их поднимало на десятки или сотни километров вперед, к той печально известной параллели, которую мы сейчас знаем. И что россия сделала? Ничего не сделала, потому что ООН была сильна. А сегодня они приезжают "укатывать" нас на проигрыш. Нужно менять политику и быть более агрессивными", – подчеркнул он

Почему мир боится россии

На єто есть три причины: ядерное оружие, мифы и политическая коррупция. Как отметил Давидюк, за десятки лет москва купила огромное количество политиков по всему миру. Сегодня они рассказывают канцлерам и президентам о том, как будет страдать экономика. "А из-за того, что вы с ними связались, ваша экономика сейчас не страдает? Страдает, но об этом никто не хочет говорить", – сказал он.

Проблема элит

Давидюк убежден: вместо того, чтобы взращивать тех олигархов, которые при первом выстреле бегут в Монако, нужно было запускать к нам глобальные компании. Они оказались более ответственными по отношению к Украине – закрылись в России, платят налоги и помогают фронту.

"Извините, но наши олигархи "кокса" там вынюхали больше, чем украинские солдаты использовали пороха. Такие элиты. Но это можно изменить, и изменяется уже", – сказал он.

Главное не прогнуться под международное давление

Они будут говорить: "Вот проседают наши экономики". Да, на 10%, мы знаем. А наша – на 80%. Не хотите заплатить? Это же вы путина взрастили своими деньгами. А сохранить ему лицо – вообще нет такой задачи,

– подчеркнул

Нам нужно перейти к шантажу

Политолог считает, что Украина должна озвучить свою четкую позицию: если вы будете нас ломать, мы будем стрелять по москве.

"Мы найдем те ракеты, на всех рынках. Будете нас принуждать к насильственному миру – мы будем стрелять. Мы не дадим ему сохранить лицо. Пусть знают, что мы такие", – сказал Николай Давидюк.

Важно, чтобы Украина вернула все свои территории, в том числе Крым. Сейчас, отмечает Давидюк, нас просто обворовали и держат за дураков. "А потом смеются: "Ну ничего, это у них на три года. А потом они до Киева дойдут, и мы скажем: "Ну слушайте, они вам Львов и Ивано-Франковск оставили? Прекрасная страна, будете как Лихтенштейн", – подчеркнул политолог.

ООН рассыплется из-за действий путина: смотрите видео