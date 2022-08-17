Попри це, ООН не наважується вигнати росію зі своєї системи. Це може призвести до розпаду організації. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Гутерреш замість того, щоб викидати росію з ООН, призведе до того, що сама ООН розсиплеться через дії путіна. Він може стати послідовником Ліги Націй – найбільш ганебного дипломатичного явища минулого століття,

– підкреслив політолог.

Він нагадав, що свого часу ООН в Корею вводила об'єднані війська та била Радянський союз – навіть при наявності ядерної зброї.

"Била їх і підіймало на десятки чи сотні кілометрів вперед, до тієї сумнозвісної паралелі, яку ми зараз знаємо. І що росія зробила? Нічого не зробила, бо ООН була сильна. А сьогодні вони приїжджають "укатувати" нас на програш. Потрібно змінювати політику та бути більш агресивними", – наголосив він

Чому світ боїться росії

Цьому є три причини: ядерна зброя, міфи та політична корупція. Як зауважив Давидюк, за десятки років москва купила величезну кількість політиків по всьому світу. Сьогодні вони розповідають канцлерам та президентам про те, як страждатиме економіка. "А через те, що ви з ними зв'язалися, ваша економіка зараз не страждає? Страждає, але про це ніхто не хоче говорити", – сказав він.

Проблема еліт

Давидюк переконаний: замість того, щоб зрощувати тих олігархів, які при першому пострілі тікають у Монако, потрібно було запускати до нас глобальні компанії. Вони виявилися більш відповідальними щодо України – закрилися у росії, платять податки та допомагають фронту.

"Вибачте, але наші олігархи "коксу" там винюхали більше, ніж українські солдати використали пороху. Такі еліти. Але це змінно, і змінюється вже", – сказав він.

Головне не прогнутися під міжнародний тиск

Вони будуть казати: "От, просідають наші економіки". Так, на 10%, ми знаємо. А наша – на 80%. Не хочете заплатити? Це ж ви путіна зростили своїми грошима. А зберігати йому обличчя – взагалі немає такої задачі,

– наголосив

Нам потрібно перейти до шантажу

Політолог вважає, що Україна має озвучити свою чітку позицію: якщо ви будете нас ламати, ми стрілятимемо по москві.

"Ми знайдемо ті ракети, на усіх ринках. Будете нас змушувати до насильницького миру – ми будемо стріляти. Ми не дамо йому зберегти обличчя. Нехай знають, що ми такі", – сказав Микола Давидюк.

Важливо, аби Україна повернула усі свої території, в тому числі й Крим. Наразі, зауважує Давидюк, нас просто обікрали й тримають за дурнів. "А потім сміються: "Ну нічого, це в них на три роки. А потім вони до Києва дійдуть, і ми скажемо: "Ну слухайте, вони ж вам Львів та Івано-Франківськ залишили? Прекрасна країна, будете як Ліхтенштейн", – наголосив політолог.

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