ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь украинцев

Так, после визита, Генсек ООН пообещал приложить все усилия, чтобы спасти как можно больше мирных жителей в Украине.

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ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех остальных, гражданские лица всегда платят высокую цену,

– написал Гутерриш.

Он также добавил, что его тронула стойкость и храбрость народа Украины. И обратился к украинцам с посланием: "мы не сдадимся".

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: главное

Вечером 28 апреля российские о оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева, когда в столице Украины находился Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ракета частично разрушила 25-этажку в Шевченковском районе Киева.

Михаил Подоляк обратил внимание на цинизм захватчиков – еще 26 апреля генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а через 2 дня взрывы прогремели в километре от него.

Зеленский заявил, что этот обстрел многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. Российское руководство пытается унизить ООН.

Гутерриш заявил, что был шокирован бомбардировкой Киева во время его визита.

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