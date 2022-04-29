ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь украинцев

Так, после визита, Генсек ООН пообещал приложить все усилия, чтобы спасти как можно больше мирных жителей в Украине.

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ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех остальных, гражданские лица всегда платят высокую цену,
– написал Гутерриш.

Он также добавил, что его тронула стойкость и храбрость народа Украины. И обратился к украинцам с посланием: "мы не сдадимся".

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