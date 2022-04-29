ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя українців

Так, після візитк, Генсек ООН пообіцяв докласти усіх зусиль, аби врятувати якомога більше мирних мешканців в Україні.

Головне Українці вибили росіян з Руської Лозової, мінус 23 тисячі окупантів: основне за 65 день війни

ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів і зменшенню людських страждань. У цій війні, як і у всіх інших, цивільні особи завжди платять найвищу ціну,
– написав Гутерреш.

Він також додав, що його зворушила стійкість і хоробрість народу України. І звернувся до українців із посланням: "ми не здамося".

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: головне

До теми – Гутерреш побачив, що таке Путін: дивіться відео