ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя українців

Так, після візитк, Генсек ООН пообіцяв докласти усіх зусиль, аби врятувати якомога більше мирних мешканців в Україні.

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ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів і зменшенню людських страждань. У цій війні, як і у всіх інших, цивільні особи завжди платять найвищу ціну,

– написав Гутерреш.

Він також додав, що його зворушила стійкість і хоробрість народу України. І звернувся до українців із посланням: "ми не здамося".

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: головне

Ввечері 28 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по центру Києва, коли у столиці України перебував Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.

Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.

Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН.

Натомість Гутерреш заявив, що був шокований бомбардуванням Києва під час його візиту.

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