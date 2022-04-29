ООН подвоїть свої зусилля, щоб врятувати життя українців
Так, після візитк, Генсек ООН пообіцяв докласти усіх зусиль, аби врятувати якомога більше мирних мешканців в Україні.
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ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів і зменшенню людських страждань. У цій війні, як і у всіх інших, цивільні особи завжди платять найвищу ціну,
– написав Гутерреш.
Він також додав, що його зворушила стійкість і хоробрість народу України. І звернувся до українців із посланням: "ми не здамося".
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: головне
- Ввечері 28 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по центру Києва, коли у столиці України перебував Генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- Ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.
- Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
- Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН.
- Натомість Гутерреш заявив, що був шокований бомбардуванням Києва під час його візиту.
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