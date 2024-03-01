"Украинская бронетехника" в десятки раз нарастила производство за последние два года

ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения нарастила производство в десятки раз. Для безопасности компания рассредоточила производство на десятках площадок по стране.

О том, с какими угрозами сталкивается компания, как производятся минометы и бронеавтомобили и что говорят украинские военные о "Новаторе" – в сюжете Deutsche Welle.

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По словам генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса, рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительных объемов готового продукта и комплектующих, являются необходимыми мерами безопасности сейчас.

ООО "Украинская бронетехника" существенно нарастила производство: смотрите видео

К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация о оборондержпостачальниках находится в открытом доступе. Враг может спокойно проверить локацию любого предприятия, его кадастровый номер, точное место нахождения производственных площадок и так далее,

– констатирует он.