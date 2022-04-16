В ОП анонсировали открытие моста в Стоянке уже в ближайшие дни

Кирилл Тимошенко сообщил, что открытие моста в Стоянке состоится уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление заместитель руководителя Офиса Президента сделал 16 апреля.

Мост у Стоянки взорвали 26 февраля. Теперь движение по Житомирской трассе восстановят.

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Тимошенко в соцсети уже показал кадры с места восстановления.

Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни,

– написал он.

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Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины – 12 апреля рассказал, что временный проезд через переправу возле села Стоянка откроют уже в начале следующей недели.

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