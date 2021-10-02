ОП не имеет к этому отношения, – Подоляк о ситуации с Разумковым

Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Он отметил, что Офис Президента не имеет к этому никакого отношения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналистов на выездном заседании "слуги" в Трускавце, заметил, что этот вопрос следует ставить нардепам "Слуги народа".

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ОП и отставка Разумкова

Подоляк отметил, что Офис Президента "точно не имеет отношения к возможной или невозможной отставке Дмитрия Разумкова". Он добавил, что отношения президента со спикером, по его мнению, "чудесные".

Советник главы ОП считает, что вопрос увольнения спикера Рады никак не связан с какими-то конфликтными ситуациями – якобы "любая отставка – это вопрос функциональности того или иного человека".

Это не вопрос, "нравится мне кто-то или не нравится"... Если функционально Дмитрий Александрович все делает правильно, то какая отставка может быть,

– добавил Подоляк.

В то же время он отметил, что если спикер парламента ненадлежащим образом выполняет обязанности, то "возможно внутрипартийное обсуждение его отставки".

Предполагаемая отставка Разумкова: что известно