ОП не имеет к этому отношения, – Подоляк о ситуации с Разумковым
Источник:24 канал
Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Он отметил, что Офис Президента не имеет к этому никакого отношения.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналистов на выездном заседании "слуги" в Трускавце, заметил, что этот вопрос следует ставить нардепам "Слуги народа".
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ОП и отставка Разумкова
Подоляк отметил, что Офис Президента "точно не имеет отношения к возможной или невозможной отставке Дмитрия Разумкова". Он добавил, что отношения президента со спикером, по его мнению, "чудесные".
Советник главы ОП считает, что вопрос увольнения спикера Рады никак не связан с какими-то конфликтными ситуациями – якобы "любая отставка – это вопрос функциональности того или иного человека".
Это не вопрос, "нравится мне кто-то или не нравится"... Если функционально Дмитрий Александрович все делает правильно, то какая отставка может быть,
– добавил Подоляк.
В то же время он отметил, что если спикер парламента ненадлежащим образом выполняет обязанности, то "возможно внутрипартийное обсуждение его отставки".
Предполагаемая отставка Разумкова: что известно
- Разговоры об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады ведутся уже давно. 30 сентября глава парламента сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.
- Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова.
- Эти письма Арахамия взял и на выездное заседание фракции в Трускавце. Пока их не подписывали, однако глава фракции уточнил, что может начать сбор подписей уже 2 октября.