ОП обнародовал собственное видение Украины относительно деблокады портов
Источник:телеграмм Андрея Ермака
Офис Президента опубликовал свое видение разблокирования морских портов Украины. Для этого требуются, в частности, гарантии безопасности.
Турция может стать посредником в диалоге с Россией. Собственное видение деблокады обнародовала советница руководителя ОП Дария Заровна 8 июня.
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Турция – посредник, но нужно оружие для безопасности
Украина имеет свое видение деблокады наших портов. Как сказал Владимир Зеленский, была предложена схема безопасного морского коридора, по которому смогут пройти корабли любого государства-партнера. Необходимые гарантии безопасности в Черном море. Турция может стать посредником в диалоге с Россией для союзников,
– говорится в сообщении.
Также один из вариантов предложил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он выразил мнение о военных конвоях стран-партнеров, а также предоставлении Украине противокорабельных ракет для безопасности. Вопросы продовольственной безопасности Андрей Ермак обсуждал также на встрече с послами G7.
Заровна пишет: "Когда глава Европейского совета Шарль Мишель в ООН говорит, что Россия использует глобальный голод как оружие – это демонстрирует понимание, что война РФ против Украины касается Европы и всего мира".
Что известно о возможности деблокады портов
- Известно, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину оккупированными остаются отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Поэтому Украина потеряла контроль над морскими портами и не может поставлять зерно за границу.
- Денис Шмигаль говорит, что из-за блокировки портов есть дефицит продовольствия на глобальном уровне.
- Впоследствии стало известно, что Турция и Россия намерены обсудить вопросы деблокады украинских портов. В Анкару должен прибыть глава МИД России Сергей Лавров.
- Госдеп США считает, что особых изменений от этой встречи не ожидается.
- Зеленский отметил, что Украина ведет активные переговоры по экспорту зерна , но к обсуждению в Турции наших представителей не приглашали.
- В то же время президент Украины утверждает, что государство готово экспортировать зерно. Но мощной гарантией для этого может быть только оружие.