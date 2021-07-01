В ОП презентовали фоторамки ко Дню Независимости: Зеленский украсил собственные соцсети
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента презентовали стилизованные баннеры и фоторамки, которые разработали к 30-летию Независимости Украины. Глава государства Владимир Зеленский уже опробовал их в своих соцсетях.
В ОП отметили, с первого июля все желающие могут присоединиться к украинскому главе и украсить собственную страницу в Фейсбуке юбилейной символикой.
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В основу концепции единой визуальной символики положена идея видения независимости как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев,
– отметили в офисе Президента.
Подробнее о юбилейной символике
Графическая символика выполнена в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, формирующихся из современных достижений нашей страны.
Цветок является образом государства, которое с каждым годом растет и расцветает.
Цветочное изображение – один из древнейших символов в орнаментно-знаковой культуре Украины.
- Например, цветок является центральным элементом петриковской росписи.
- Поэтому это близкий всем символ, объединяющий государство.
- Как цветок из лепестков, наша страна состоит из множества образов.
Каждая область будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов региона.
Регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий и производства.
"Ты у меня единственная" – основной слоган и лейтмотив кампании, который является универсальным обращением к нации, стране и ее независимости,
– добавили в ОП.
Зеленский украсил собственную страницу
Президент Владимир Зеленский уже успел украсить собственную страницу в фейсбуке юбилейной символикой.
Глава государства во время пресс-конференции 20 мая представил главный цветок 30-летия. По его словам, это символ Украины.
Зеленский украсил страницу юбилейной символикой / Скриншот
Празднование Дня Независимости: кратко
- План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Его утвердил Кабинет министров.
- Так, 24 августа проведут торжественный концентр и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- На Трухановом острове планируют артиллерийский салют, а на Днепре торжественное прохождение катеров.
- Стоит отметить, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.
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