В ОП призвали официально признать Россию государством-террористом
Источник:Андрей Ермак
Поскольку основа российского режима – террор, международное сообщество должно признать Россию государством-террористом.
Об этом сегодня заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время выступления перед американской аналитической организацией Atlantic Council, исследующей международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности.
Читайте также Им не удастся оккупировать Славутич, – Ермак
Основа российского режима – террор
Ермак отметил, что пора называть вещи своими именами. И, учитывая, что террор – основа путинского режима и основа российской государственности, следует официально признать, что Россия – государство-террорист.
Я призываю партнеров: пора признать Российскую Федерацию государством-террористом. Официально,
– говорится в его обращении.
Он добавил, что Россия – это преступная организация. И это признание необходимо, чтобы впоследствии страна-агрессор понесла ответственность за все совершенные преступления.
Также Ермак подчеркнул, что Украина обязательно устоит перед российской угрозой. Ведь эта война для всех нас – народная. Нужно наказать тиранию, признающую только право силы, а не силу права.
Обратите внимание – В результате российского вторжения уже погибли 136 украинских детей