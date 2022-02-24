В ОП призвали вывешивать повсюду украинские флаги

В Офисе Президента призвали всех украинцев вывешивать на зданиях украинские флаги. Сейчас для этого самое время, чтобы показать поддержку.

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил об этом во время брифинга.

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Он просит вывешивать флаги там, где вы не считаете опасным.

Мы должны демонстрировать солидарность, а государственный флаг – это едва ли не самый большой ее символ,

– сказал Арестович.

Что известно о нападении России на Украину: главное

Около 4 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

После этого оккупанты начали обстреливать военные объекты и крупные украинские города.

Военные ПВО сбили несколько ракет и беспилотников над Киевом. Некоторые ракеты все же попали на территорию военной базы под Броварами и Васильковом.

Кроме того, под обстрел попали аэродромы и военные базы во многих городах Украины. На территории Луганщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в наступление перешли также сухопутные войска РФ. Сейчас продолжаются бои, однако в ГПСУ и ВСУ ситуацию называют контролируемой.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!