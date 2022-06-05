В ОП рассказали, какие ограничения могут быть в седьмом пакете санкций против России
Источник:телеграмм Андрея Ермака
Россия в результате полномасштабного вторжения в Украину становится почти полностью изолированной от мира. Все из-за санкций, вводимых против страны-агрессорки.
Так, уже было введено 6 пакетов санкций, на очереди седьмой. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какие именно ограничения может содержать очередной пакет санкций против России.
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Какие ограничения могут быть в 7 пакете санкций против России
По словам Ермака, в Европейском Союзе уже приступили к работе над седьмым пакетом санкций против России.
Седьмой пакет санкций против России это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним,
– написал он.
Новые ограничения должны касаться:
- российского газа;
- расширение списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности – "Газпромбанк".
ЕС утвердил шестой пакет санкций: что он предусматривает
3 июня в ЕС наконец-то приняли решение о принятии нового 6 пакета санкций против России. Он существенно сократит способности России вести войну против Украины.
- Эмбарго на российскую нефть. Речь идет о невозможности транспортировать нефть из страны-агрессорки морским путем. Зато остается нефтепровод "Дружба". Отметим, что по нему перекачивают 2/3 российской нефти в ЕС.
- Отключение от SWIFT. Этот пакет санкций предусматривает также, что три крупных российских банка будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Речь идет о "Сбербанке", "Московском кредитном банке", а также "Российском Сельскохозяйственном банке".
- Прекращение трансляции пропагандистских каналов. Речь идет о трех российских государственных каналах: Россия RTR/RTR-Планета, Россия 24 и TV Centre International. Все они обвиняются в распространении пропаганды и дезинформации, в частности о зверстах русских на Киевщине. Поэтому их уберут из сетки речи.
- Персональные санкции. Кроме того, наложат персональные санкции на лиц и организации, которые могут иметь влияние на продолжение российской агрессии против Украины. В частности, речь идет об экспорте товаров и технологий, которые могут иметь двойное назначение. Их чаще всего используют для модернизации военной техники.
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