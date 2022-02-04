В ОП утверждают, что Зеленский не видел видео ДТП с Трухиным

4 февраля 2022 , 19:18
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Источник:

"Украинская правда"

В ОП утверждают, что Владимир Зеленский не видел видео с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Соответствующее заявление в Офисе Президента сделали в ответ на запрос журналистов. Там также пояснили, что об указанном производстве главе государства никто не докладывал. Ведь ему не сообщают о дорожно-транспортных происшествиях, в которых обошлось без погибших.

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Владимир Зеленский и Андрей Ермак не ознакамливались с записью (с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием Трухина – 24 канал),
– отметили в ОП.

Кроме этого, в Офисе Президента заверили, что президент и глава ОП не общались с народным депутатом относительно аварии. И тот не приходил в приемную главы государства после 23 августа.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии "Слуга народа" об изгнании Трухина из своих рядов. Политсила 2 февраля объявила о своем решении.

ДТП с участием Трухина: что известно

  • Народный депутат Трухин попал в дорожно-транспортное происшествие 23 августа 2021 года.
  • Журналисты 1 февраля обнародовали расследование аварии с участием парламентария. В частности впервые показали видео с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте.
  • В то же время представителям СМИ удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента.
  • Нардепа не отпускали, поэтому он попытался договориться и, вероятно, предлагал 150 тысяч.

Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео

Автор: Олег Васьків