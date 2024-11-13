Трамп опасен для Путина: Галлямов предположил, как будет противодействовать российский диктатор

Западные СМИ пишут, что избрание президентом США Дональда Трампа не такое выгодное, как думали в Кремле. Поэтому до его инаугурации 20 января 2025 года оккупанты изо всех сил действуют на фронте. Теоретически он может быть опасным как для России, так и для Украины.

Если Трамп будет предоставлять нашему государству необходимое вооружение, то будет очень опасным для Владимира Путина. Это 24 Каналу отметил российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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"Теоретически опасен в том смысле, что может как давать вооружение Украине, так и наоборот – не давать вооружение Украине. В этом смысле он для Путина так же опасен, как и для Зеленского", – сказал он.

Как может действовать Трамп

Аббас Галлямов отметил, что до инаугурации Трампа 20 января Путин пытается показать свою "силу", поэтому оккупанты максимально давят на поле боя. Украинцы пытаются до этого времени уничтожить наступательный потенциал россиян. Если ВСУ это удастся, то в США не будут учитывать запугивания и другие действия кремлевского диктатора.

Также есть экономическая составляющая. Трамп сделал ставку на падение цены на нефть и планирует делать серьезные шаги в этом направлении. У него есть для этого возможности, ресурсы и большое желание. В частности, он может осуществлять для этого внутриполитические шаги.

Например, он может облегчить на нормативно-правовом уровне возможности для американского бизнеса, инвестировать в добычу нефти, газа, транспортировки и различные проекты, связанные с тем, чтобы увеличить объем предложения на рынке,

– подчеркнул российский политтехнолог.

Кроме того, Трамп может осуществлять внешнеполитические шаги. Например, нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, снижение уровня напряжения на Ближнем Востоке. Это будет способствовать снижению цены на нефть. Известно, что именно это – основной источник доходов для Путина, а долго воевать без денег России не удастся.