Якщо Трамп надаватиме нашій державі необхідне озброєння, то буде дуже небезпечним для Владіміра Путіна. Це 24 Каналу зауважив російський політтехнолог Аббас Галлямов.

Читайте також Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США і як вони ставляться до України

"Теоретично небезпечний у тому сенсі, що може як давати озброєння Україні, так і навпаки – не давати озброєння Україні. У цьому сенсі він для Путіна так само небезпечний, як і для Зеленського", – сказав він.

Як може діяти Трамп

Аббас Галлямов зазначив, що до інавгурації Трампа 20 січня Путін намагається показати свою "силу", тому окупанти максимально тиснуть на полі бою. Українці намагаються до цього часу знищити наступальний потенціал росіян. Якщо ЗСУ це вдасться, то у США не будуть зважати на залякування та інші дії кремлівського диктатора.

Також є економічна складова. Трамп зробив ставку на падіння ціни на нафту та планує робити серйозні кроки у цьому напрямку. У нього є для цього можливості, ресурси та велике бажання. Зокрема, він може здійснювати для цього внутрішньополітичні кроки.

Наприклад, він може полегшити на нормативно-правовому рівні можливості для американського бізнесу, інвестувати у добування нафти, газу, транспортування та різні проєкти, пов’язані з тим, щоб збільшити об'єм пропозиції на ринку,

– підкреслив російський політтехнолог.

Крім того, Трамп може здійснювати зовнішньополітичні кроки. Наприклад, нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, зниження рівня напруги на Близькому Сході. Це сприятиме зниженню ціни на нафту. Відомо, що саме це – основне джерело доходів для Путіна, а довго воювати без грошей Росії не вдасться.