Опаснее медуз: в Азовском море начал активно размножаться хищник
Источник:"РИА Мелитополь"
Ученые зафиксировали в Азовском море активное размножение хищного брюхоного моллюска – рапана. Его нашествие может нести серьезные риски.
Директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик объяснил, что хищные рапаны сильно вредят Азовскому морю, ведь в нем нет природных врагов соответствующего моллюска – морских звездочек. Именно из-за этого размножение будет быстрым.
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В Азовском море может сократиться количество мидий
В то же время в море, по информации эксперта, резко будет сокращаться количество мидий – рапаны ими питаются. Популяция рапанов увеличивается такими же объемами, как это происходит с медузами.
Директор Приазовского национального парка отметил, что медузы появляются периодически, однако рапаны могут через несколько лет привести к катастрофе.
На зиму (медузы – 24 канал) вымерзают, а рапаны зимуют. Думаю, что через несколько лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов,
– добавил Дмитрий Воловик.
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Нашествие медуз в Азовском море: коротко
- В 2021 году нашествие медуз зафиксировали в июле на пляжах Бердянска. Впоследствии такое нашествие накрыло берега Кирилловки и Лазурного.
- Несколько баз в Кирилловке установили рыбацкие сетки, что позволило очистить море от медуз. Однако уже 5 августа 2021 года туристы просто не могли купаться в море – на пляжах количество медуз значительно выросло.