Данилов объяснил, в чем опасность телеграм-каналов для национальной безопасности

Украинцы активно пользуются телеграмом – соцсетью, основателем которой является россиянин. Секретарь СНБО рассказал, в чем заключается основная опасность этой информационной площадки и как ей противостоять.

Поднятая недавно тема деятельности телеграм-каналов вызвала бурное обсуждение в медиа и особенно у части телеграм-сообщества, которое в значительной степени возмущалось высказанными предостережениями относительно их деятельности и тех рисков, которые они создают. Секретарь СНБО Алексей Данилов, чтобы развеять "туман неопределенности" и домыслов, отметил несколько пунктов, которые непосредственно касаются деятельности телеграм-каналов.

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Анонимность опасна

По словам Данилова, главная опасность из которой вытекает и базовое требование к телеграм-каналам, это деанонимизация их деятельности. Секретарь СНБО отметил, что ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны.

Какие последствия распространения "неназванными авторами", например, фотографий результатов работы ПВО, передвижения Сил обороны, дислокаций военных подразделений – мы все видели и знаем. Цена такой "журналистской" работы – жизнь десятков людей гражданских и военных,

– написал Данилов.

Россия может использовать телеграм

Кроме того, он также отметил, что российский режим может использовать телеграм для манипулирования общественным мнением, распространения дезинформации и фейков. На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб в телеграм-каналах. В Украине была популярна сеть каналов, которая администрировалась подразделением психологических операций России.

Именно через эти каналы нам рассказывают о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "измене союзников", "усталости Запада" и как вывод – "необходимые уступки и переговоры". Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали разветвленную сеть "троянских коней" в телеграме, тщательно маскирующиеся под украинские каналы, имеющие громкие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент.

Надо учесть, что этот процесс создания, раскрутки и запуска контролируемых россиянами телеграм-проектов идет постоянно – они адаптируются, учитывают ошибки, совершенствуются и более изощренно маскируются. Угроза влияния со стороны путинского режима на 10-миллионную украинскую аудиторию пользователей телеграм никуда не делась. Она постоянна, она над нами, как угроза ракетных ударов,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Оружие врага тоже можно использовать

В то же время, даже оружие врага можно и нужно использовать против него, противопоставляя замаскированному российскому информационному мусору качественный украинский продукт, который имеет авторов и открытую редакционную политику, а не анонимных администраторов из московской подворотни.

Данилов привел пример: один из крупнейших телеграм-каналов в Украине "Лачен пишет", имя основателя которого известно и пользуется заслуженным доверием – блогер Игорь Лаченков, или канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Он отметил, что таких примеров можно приводить много, но главный принцип понятен – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция.

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