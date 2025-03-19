Три причины удалить Telegram со своего телефона

Telegram стал главной платформой для новостей, коммуникации и обмена информацией в Украине. По данным гражданской сети "Опора" за 2024 год, более 78% опрошенных пользуются Telegram. У ближайшего преследователя YouTube – чуть менее 60%.

Для многих Telegram – это удобный способ узнавать последние события и общаться. Но для маленькой группы людей – это замечательный инструмент, чтобы убивать украинцев, дистанционно поджигать авто военных и ТЦК, осуществлять теракты и беспрепятственно продавать наркотики. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме От листовки до убийства: "Тексты" расследовали, как ФСБ вербует украинцев

К примеру, за 2024 год полиция задержала почти 200 поджигателей авто. Свежий пример из Ивано-Франковска, когда россияне завербовали двух подростков для совершения терактов. Итог: один парень погиб, другой – ранен. Сколько там анонимных помоек с разными (в том числе украинскими) названиями – нет смысла считать.

Telegram является очень удобным средством для российских спецслужб, чтобы подрывать Украину изнутри. У меня есть как минимум три аргумента, почему стоит забыть об этой социальной сети.

Анонимность без ответственности

Telegram дает почти абсолютную анонимность. Это привлекательно для активистов и журналистов в странах с диктатурой, но в условиях войны и преступности такая анонимность превращается в проблему. Когда происходит преступление – например, продают наркотики или сливают данные военных – отследить, кто это сделал, практически невозможно. Никаких паспортных данных, никакой верификации, а значит – никакой ответственности.

Telegram – это отсутствие регуляции. И это не о свободе, а об опасности, которую сегодня эта социальная сеть нам приносит через ФСБ. Последствия мы уже видим.

Украинские силовики неоднократно разоблачали сети наркоторговцев, которые действовали через Telegram. Но большинство из них остаются безнаказанными, потому что сам мессенджер не дает доступа к персональным данным. То же касается дезинформационных кампаний, фейковых новостей и вербовки вражеских агентов. Мы живем в условиях гибридной войны, и анонимность в таких масштабах – это роскошь, которую Украина не может себе позволить.

Вы точно скажете, что Telegram – только инструмент для России, но отнюдь не источник проблемы. Это так, но с нюансом. С тем количеством украинцев, которая использует этот мессенджер как первоисточник, с отсутствием регуляций, которой сегодня хорошо пользуется именно Россия, Telegram является больше, чем просто инструментом. И аргумент о "не будет телеграма – будет что-то другое" здесь неуместен, о чем подробнее расскажу в третьем разделе.

Российские корни и связи с врагом

Можно сказать: Telegram – это международная платформа, а значит, безопасная. Но так ли это на самом деле? Основатель мессенджера Павел Дуров – выходец из России, который долгое время имел связи с местными элитами. Официально он заявляет, что не сотрудничает с российскими властями, но факты говорят другое.

В прошлые годы Telegram блокировал украинские чат-боты, которые помогали армии и волонтерам. В то же время пророссийские пропагандисты спокойно продолжали работать. Известны случаи, когда каналы, разгонявшие антиукраинские нарративы, даже после жалоб не блокировались. Скажу больше, никто их и не заблокирует.

Мне известно, что представители Telegram имели те или иные контакты с правительствами европейских стран (особенно на фоне задержания Дурова во Франции), США и, конечно же, Россией. Но Telegram никак не идет на контакт с украинской стороной.

Для сравнения, в TikTok также действуют сети российских ботов и дезинформационные каналы. Но контакт между нашими правоохранительными органами и представительством TikTok в регионе есть. Результаты этого – блокировки сотен враждебных пропагандистских аккаунтов. Потому что даже для TikTok борьба с дезинформацией сегодня в приоритете.

Мы должны понимать: если компания не против продажи наркотиков и пропаганды где угодно, то в критический момент она может стать инструментом в руках врага. И это вопрос не только информационной безопасности, но и национальной.

Более того, Telegram уже таким стал. Кроме упомянутого примера с заблокированными украинскими телеграм-ботами, мне известно о случае, когда в мессенджере оборвали связь с региональными новостными каналами в январе 2024-го. Это произошло в Башкортостане во время массового протеста по поводу притеснений местного населения и сфабрикованного дела против местного активиста Фаиля Алсинова.

Обратите внимание Чем соцсети могут быть полезными для нас и какие опасности они несут

Как следствие, у протестующих не было координации, а об инциденте узнало мало людей. Telegram просто помог замять эту историю и не поднимать лишнего шума о российских преступлениях. То же самое может ждать и нас.

Альтернативы есть

"Если не телеграм, то что?", – спросите вы. Есть альтернативы: Facebook, Viber, WhatsApp, Signal, Instagram. Они не идеальны, но имеют лучшую регуляцию, а главное – механизмы противодействия дезинформации. В Telegram никакого алгоритма проверки контента – любой может создать канал и писать все что угодно. И если завтра там появится призыв к поджогам авто военных, к терактам или к сливу военных позиций – Telegram не будет этому препятствовать.

Переписка в телеграме является априори опасной, поскольку данные могут храниться на серверах вместе с ключами для дешифровки. Удаленные же сообщения не удаляются по факту, а просто маркируются удаленными и не отображаются в дальнейшем.

То есть даже если сейчас данные не передаются российским спецслужбам, такое решение в будущем откроет всю историю переписки, включая удаленную. Telegram – это худший вариант в плане безопасности и регуляции сегодня, во время войны. И хороший инструмент для врага.

Я согласен, что ни один из доступных мессенджеров не является таким удобным, как Telegram. Но вопрос, что для нас сегодня важнее – удобство или безопасность? Я однозначно выбираю второе.

Решение в длинную – это медиаграмотность. Мы должны учить молодежь критически относиться к информации, проверять источники, различать факты от манипуляций и суждений. Потому что пока люди слепо верят анонимным каналам, мы будем получать не только информационную угрозу, но и реальные последствия в виде преступлений и диверсий.

Telegram – это не просто мессенджер, а реальная угроза, которую нельзя игнорировать. Если мы хотим иметь контроль над информационным полем и защитить граждан от пропаганды, преступности и хаоса, нам нужно:

либо менять правила игры внутри Telegram (что мы уже не раз пытались),

либо отказываться от него в пользу более безопасных платформ.

А главное – учить людей мыслить критически, чтобы они сами могли отличать правду от манипуляций. Потому что без этого никакие блокировки и запреты не помогут.

Это факт, что сегодня Telegram – прежде всего механизм российской дезинформации и диверсий. Что первопричиной проблем является не сама соцсеть, а деятельность российских спецслужб в целом. Но странно сегодня оставлять россиянам этот механизм, чтобы они так легко попадать в наши мозги и мозги наших детей через смартфон.