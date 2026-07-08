Охота на детей в сети: как полиция борется с кибербуллингом и вербовкой

Интернет открывает детям новые возможности для обучения и общения, но в то же время таит в себе немало опасностей. Именно поэтому киберполиция Украины активно работает над предотвращением таких угроз.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как полицейские защищают детей от опасностей в социальных сетях.

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Какие онлайн-угрозы подстерегают детей?

В киберполиции выделяют несколько основных рисков для детей в интернете:

кибербуллинг – оскорбления, травля, распространение ложной или унизительной информации;

опасный контент, который может манипулировать детьми или подталкивать их к рискованному поведению;

общение с незнакомцами, которые выдают себя за сверстников и пытаются получить личную информацию;

утечка персональных данных, когда дети неосторожно публикуют адрес, номер телефона или геолокацию;

груминг – установление доверительных отношений с несовершеннолетними с целью последующего шантажа или сексуальной эксплуатации;

вербовка через социальные сети, когда подростков пытаются втянуть в противоправную деятельность.

Сейчас киберполиция Украины активизирует работу по защите детей от угроз в цифровом пространстве. Правоохранители проводят информационно-просветительские мероприятия в школах, обучают детей цифровой грамотности и объясняют, как безопасно пользоваться интернетом.

Одним из крупнейших образовательных мероприятий стала онлайн-конференция "Киберустойчивость образования Львовщины. Вызовы, угрозы и подходы", в которой приняли участие около 50 тысяч школьников.

Также для повышения цифровой грамотности киберполиция:

разрабатывает информационные материалы о безопасном поведении в сети;

рассылает гражданам SMS-сообщения с предупреждениями от имени Cyberpolice;

развивает специализированные информационные ресурсы, в частности "Чатовые онлайн" и "Кибер Брама", где собраны советы для детей, родителей и педагогов.

Кроме того, в июне киберполиция приняла участие в презентации подросткового сериала "Злив", который рассказывает о буллинге и онлайн-угрозах. Проект призван помочь подросткам лучше распознавать опасности в цифровой среде и знать, как действовать в критических ситуациях.

Правоохранители подчеркивают, что эффективная защита детей в интернете возможна только при условии совместной работы полиции, родителей, педагогов и самих детей. Именно цифровая грамотность и своевременное реагирование на подозрительные ситуации помогают минимизировать риски в сети.