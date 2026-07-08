Охота на детей в сети: как полиция борется с кибербуллингом и вербовкой
Интернет открывает детям новые возможности для обучения и общения, но в то же время таит в себе немало опасностей. Именно поэтому киберполиция Украины активно работает над предотвращением таких угроз.
Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как полицейские защищают детей от опасностей в социальных сетях.
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Какие онлайн-угрозы подстерегают детей?
В киберполиции выделяют несколько основных рисков для детей в интернете:
- кибербуллинг – оскорбления, травля, распространение ложной или унизительной информации;
- опасный контент, который может манипулировать детьми или подталкивать их к рискованному поведению;
- общение с незнакомцами, которые выдают себя за сверстников и пытаются получить личную информацию;
- утечка персональных данных, когда дети неосторожно публикуют адрес, номер телефона или геолокацию;
- груминг – установление доверительных отношений с несовершеннолетними с целью последующего шантажа или сексуальной эксплуатации;
- вербовка через социальные сети, когда подростков пытаются втянуть в противоправную деятельность.
Сейчас киберполиция Украины активизирует работу по защите детей от угроз в цифровом пространстве. Правоохранители проводят информационно-просветительские мероприятия в школах, обучают детей цифровой грамотности и объясняют, как безопасно пользоваться интернетом.
Одним из крупнейших образовательных мероприятий стала онлайн-конференция "Киберустойчивость образования Львовщины. Вызовы, угрозы и подходы", в которой приняли участие около 50 тысяч школьников.
Также для повышения цифровой грамотности киберполиция:
- разрабатывает информационные материалы о безопасном поведении в сети;
- рассылает гражданам SMS-сообщения с предупреждениями от имени Cyberpolice;
- развивает специализированные информационные ресурсы, в частности "Чатовые онлайн" и "Кибер Брама", где собраны советы для детей, родителей и педагогов.
Кроме того, в июне киберполиция приняла участие в презентации подросткового сериала "Злив", который рассказывает о буллинге и онлайн-угрозах. Проект призван помочь подросткам лучше распознавать опасности в цифровой среде и знать, как действовать в критических ситуациях.
Правоохранители подчеркивают, что эффективная защита детей в интернете возможна только при условии совместной работы полиции, родителей, педагогов и самих детей. Именно цифровая грамотность и своевременное реагирование на подозрительные ситуации помогают минимизировать риски в сети.