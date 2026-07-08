Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як поліціянти оберігають дітей від небезпеки у соціальних мережах.

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Які онлайн-загрози чатують на дітей?

У кіберполіції виокремлюють кілька основних ризиків для дітей в інтернеті:

кібербулінг – образи, цькування, поширення неправдивої або принизливої інформації;

небезпечний контент, який може маніпулювати дітьми або спонукати їх до ризикованої поведінки;

спілкування з незнайомцями, які видають себе за однолітків і намагаються отримати особисту інформацію;

витік персональних даних, коли діти необережно публікують адресу, номер телефону чи геолокацію;

грумінг – встановлення довірливих стосунків із неповнолітніми для подальшого шантажу чи сексуальної експлуатації;

вербування через соціальні мережі, коли підлітків намагаються втягнути у протиправну діяльність.

Зараз кіберполіція України посилює роботу із захисту дітей від загроз у цифровому просторі. Правоохоронці проводять інформаційно-просвітницькі заходи у школах, навчають дітей цифрової грамотності та пояснюють, як безпечно користуватися інтернетом.

Одним із найбільших освітніх заходів стала онлайн-конференція "Кіберстійкість освіти Львівщини. Виклики, загрози та підходи", до якої долучилися близько 50 тисяч школярів.

Також для підвищення цифрової грамотності кіберполіція:

розробляє інформаційні матеріали про безпечну поведінку в мережі;

надсилає громадянам SMS-повідомлення з попередженнями від імені Cyberpolice;

розвиває спеціалізовані інформаційні ресурси, зокрема "Чатові онлайн" та "Кібер Брама", де зібрані поради для дітей, батьків і педагогів.

Крім цього, у червні кіберполіція долучилася до презентації підліткового серіалу "Злив", який розповідає про булінг та онлайн-загрози. Проєкт покликаний допомогти підліткам краще розпізнавати небезпеки у цифровому середовищі та знати, як діяти у критичних ситуаціях.

Правоохоронці наголошують, що ефективний захист дітей в інтернеті можливий лише за умови спільної роботи поліції, батьків, педагогів та самих дітей. Саме цифрова грамотність і своєчасне реагування на підозрілі ситуації допомагають мінімізувати ризики у мережі.