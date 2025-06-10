Во время ночной атаки "Шахеды" разбросали опасные взрывчатые боеприпасы: где их обнаружили

Российские войска ночью 10 июня в очередной раз терроризировали украинские города дронами. На Прилуччине Черниговской области после атаки беспилотниками обнаружены опасные боеприпасы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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На Черниговщине после атаки БПЛА обнаружены опасные боеприпасы

В полиции отметили, что взрывоопасные предметы могут использоваться враждебными силами для поражения любого из регионов страны.

Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото – так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы,

– говорится в сообщении.

Полиция Черниговщины призывает граждан: если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112.



На Прилуччине после атаки БПЛА обнаружены опасные боеприпасы / Фото Нацполиции

Правоохранители рассказали, что взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Их диаметр около 5 сантиметров, а длина достигает от 35 до 40 сантиметров.

В полиции отметили, что обязательно следует предупредить близких и в случае обнаружения таких боеприпасов – немедленно вызвать экстренные службы.