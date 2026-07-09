Авторы даже создали специальный бот Open Алабуга.

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Что известно об этом проекте?

Организаторы утверждают, что собрали информацию о более чем 6 тысячах человек, связанных с деятельностью "Алабуги" – специальной экономической зоны, где Россия развернула производство дронов. В сообщениях Open Alabuga отмечается, что в списки могут попасть не только инженеры или руководители, но и другие работники предприятий.

Здесь будут даже те, кто проходил стажировку или просто мыл пол в цехах – на всех и каждом лежит ответственность за запуски этих БПЛА в сторону мирных людей. Вы прекрасно знали, что делаете, и куда все полетит,

– говорится в посте Open Alabuga.

База содержит персональные данные, в частности адреса, телефоны, идентификационные номера и другую информацию. Авторы также сообщили о создании специального бота и сайта, где пользователи могут проверить наличие фамилий в списках.

Параллельно с онлайн-кампанией в российских городах Казань, Елабуга и Набережные Челны начали распространять офлайн-материалы. Речь идет о листовках, объявлениях у подъездов и сообщениях в почтовых ящиках людей, которых они связывают с предприятиями.

Кампания против завода, где производят "Шахеды" / Фото Open Alabuga

В своих обращениях Open Alabuga обвиняет работников предприятий в причастности к производству беспилотников, которые Россия использует для атак на Украину. Авторы проекта заявляют, что считают всех, кто работает над этой программой, ответственными за последствия применения дронов.

Привет службе безопасности. Привет Шагивалееву, Флорову, Спиридонову, Трифонову и другим, причастным к гибели ни в чем не виновных людей. Герании Тимуровне тоже привет,

– пишут организаторы.

Напомним, недавно в российской особой экономической зоне "Алабуга", где производят ударные беспилотники семейства "Герань", заявили о масштабном взломе информационных систем. Ответственность за кибератаку взяла на себя подпольная организация "Черная искра", которая утверждает, что несколько месяцев действовала внутри предприятия.

По словам представителей движения, им удалось получить доступ к внутренним базам данных, содержащим информацию о сотрудниках, их родственниках, местах проживания и цепочках поставок.

Также они заявили, что работали непосредственно на производственной площадке, где якобы вмонтировали "сюрпризы" в часть беспилотников во время их сборки. В "Черной искре" утверждают, что при попытке запуска таких дронов операторы могут столкнуться с непредсказуемыми последствиями.