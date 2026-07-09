Автори навіть створили спеціальний бот Open Алабуга.

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Що відомо про цей проєкт?

Організатори стверджують, що зібрали інформацію про понад 6 тисяч людей, пов’язаних із діяльністю "Алабуги" – спеціальної економічної зони, де Росія розгорнула виробництво дронів. У повідомленнях Open Alabuga зазначається, що до списків можуть потрапити не лише інженери чи керівники, а й інші працівники підприємств.

Тут будуть навіть ті, хто проходив стажування або просто мив підлогу в цехах – на всіх і кожному лежить відповідальність за запуски цих БПЛА за мирними людьми. Ви чудово знали, що робите, та куди все полетить,

– йдеться у дописі Open Alabuga.

База містить персональні дані, зокрема адреси, телефони, ідентифікаційні номери та іншу інформацію. Автори також повідомили про створення спеціального бота та сайту, де користувачі можуть перевірити наявність прізвищ у списках.

Паралельно з онлайн-кампанією у російських містах Казань, Єлабуга та Набережні Челни почали поширювати офлайн-матеріали. Йдеться про листівки, оголошення біля під’їздів та повідомлення у поштових скриньках людей, яких вони пов’язують із підприємствами.

Кампанія проти заводу, де виробляють "Шахеди" / Фото Open Alabuga

У своїх зверненнях Open Alabuga звинувачує працівників підприємств у причетності до виробництва безпілотників, які Росія використовує для атак по Україні. Автори проєкту заявляють, що вважають усіх, хто працює над цією програмою, відповідальними за наслідки застосування дронів.

Привіт службі безпеки. Привіт Шагівалєєву, Флорову, Спірідонову, Трифонову та іншим, причетним до загибелі ні в чому не винних людей. Геранії Тимурівні також привіт,

– пишуть організатори.

Нагадаємо, нещодавно у російській особливій економічній зоні "Алабуга", де виробляють ударні безпілотники сімейства "Герань", заявили про масштабний злам інформаційних систем. Відповідальність за кібератаку взяла на себе підпільна організація "Чорна іскра", яка стверджує, що кілька місяців діяла всередині підприємства.

За словами представників руху, їм вдалося отримати доступ до внутрішніх баз даних, що містять інформацію про співробітників, їхніх родичів, місця проживання та ланцюги постачання.

Також вони заявили, що працювали безпосередньо на виробничому майданчику, де нібито вмонтували "сюрпризи" у частину безпілотників під час їхнього складання. У "Чорній іскрі" стверджують, що під час спроби запуску таких дронів оператори можуть зіткнутися з непередбачуваними наслідками.