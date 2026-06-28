Варто зазначити, що саме на ньому виробляють безпілотники "Герань-2" і"Герань-3". Про це повідомляє "Чорна іскра".

Дивіться також Росіяни намагалися "зламати" месенджери посадовців і військових в Україні, – СБУ

Що відомо про кібератаку?

27 червня на офіційному сайті особливої економічної зони "Алабуга" було опубліковано повідомлення про нібито успішну кібератаку.

Сайт "Алабуги" під час злому / Фото "Чорна іскра"

Одночасно аналогічне повідомлення було оприлюднене у соцмережах "Чорної іскри". Представники угруповання стверджують, що змогли проникнути в інформаційні системи підприємства та отримати доступ до внутрішніх даних.

Протягом кількох місяців ми працювали всередині системи. За цей час ми вивантажили бази даних усіх співробітників, їхніх родичів, місць проживання, ланцюгів постачання та іншої інформації. Ми також працювали безпосередньо на заводі. Під час складання останніх партій безпілотників ми вбудували "сюрпризи" від Black Spark. Під час спроби запуску цих дронів оператори зіткнуться з неприємними наслідками,

– йдеться у заяві групи.

"Чорна іскра" також стверджує, що її учасники змогли отримати доступ безпосередньо до виробничого майданчика "Алабуги", де, за відкритими даними, здійснюється складання російських ударних безпілотників сімейства "Герань", створених на базі іранських "Шахедів".

"В "Алабузі" зараз велика паніка. Їм довелося фізично вимкнути сервери, а співробітники ФСБ перевіряють усіх, хто міг бути причетний до порушення системи. "Чорна іскра" вкотре продемонструвала, що наші можливості зростають і що в Росії залишається дедалі менше неприступних об'єктів. Ми вже маємо списки всіх причетних, а після коротких розмов частина людей погодилася допомогти нам отримати доступ до виробничого об'єкта", – заявили представники групи.

Хто ще нещодавно потрапив на гачок хакерів?

Увечері 21 червня невідомі зламали телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог", який належить меру Москви Сергію Собяніну. Після 22:00 у стрічці каналу почали з'являтися повідомлення зі словами "Москва буде горіти", "Слава Україні!", а також посилання на збір коштів для українського війська.

Незабаром ці публікації були видалені, а сам канал став порожнім або недоступним. За попередньою інформацією, зламали саме особистий блог Собяніна в Telegram, який використовується для анонсів матеріалів із його офіційного сайту, а не основний інформаційний канал мера.

Примітно, що кібератака сталася саме в день 68-го дня народження Сергія Собяніна. Наразі офіційних коментарів щодо злому або осіб, причетних до нього, не оприлюднили. Обставини інциденту встановлюють, а канал поки не відновив повноцінну роботу.