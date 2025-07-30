В ГУР отчитались о новых успешных операциях против России. Президент Владимир Зеленский не предоставил деталей, но отметил, что они –непубличные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

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Что рассказал Зеленский об операциях Главного управления разведки?

По словам президента, ГУР осуществило новые операции против врага. Известно, что пока нельзя рассказывать о том, как они проходили и какие имеют результаты.

Также Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Службы безопасности Украины Василия Малюка. Напомним, правоохранители разоблачили еще одну вражескую агентку, которая работала с украинскими военными. Она была медсестрой и под прикрытием собирала информацию о них и критических объектах инфраструктуры.

Я хочу поблагодарить за противодействие российским агентам, российским диверсантам. Есть сильные результаты. Каждый, кто выбирает сторону оккупанта, должен почувствовать справедливую силу украинского правопорядка,

– говорит президент.

Отдельно Зеленский рассказал о ситуации на передовой. Главком ВСУ Александр Сырский отчитался о боях на Покровском направлении, на других участках Харьковской и Сумской области, а также на Юге. Президент отдельно отметил воинов 71-й отдельной егерской бригады, которые действуют Сумщине и очень эффективно уничтожают российские силы. Также лидер государства поблагодарил защитников из 225-го отдельного штурмового полка, которые освободили Кондратовку, а также 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 14-й бригады Национальной гвардии Украины.