Украинские спецслужбы активизировали операции в Судане, имея целью ликвидацию врага. Руководитель ГУР Кирилл Буданов раскрыл детали этих миссий.

На форуме "Украина. Год 2024" Буданов заявил, что целями ГУР в Судане целью является борьба за влияние Украины и уничтожение противника где только возможно. Видео со спецопераций по этой свидетельствуют о серьезности намерений.

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ГУР уничтожает противника везде

Вспомним, что в феврале ГУР захватило в плен наемников ЧВК "Вагнера", которые планировали свержение правительства Судана. Они также вербовали местных для своих целей.

Цель – борьба за влияние Украины в мире и уничтожение противника на всех возможных территориях,

– подчеркнул глава украинской разведки.

В то же время издание Kyiv Post в ноябре 2023 года публиковало видео, которое подтверждает слова Буданова о глобальной миссии украинской разведки. На кадрах видно, как украинские спецназовцы ведут охоту на вагнеровцев в Судане.

Контекст

Еще в мае 2023 года Кирилл Буданов обещал уничтожать российских военных преступников в любой точке мира. После этого он повторял свои слова.

"Мы будем искать и охотиться на российских военных преступников, и рано или поздно это время наступит, где бы они ни были. Поэтому не стоит удивляться, когда на какой-то территории что-то случается с российскими военным", – утверждал генерал-лейтенант.

Видео из Судана действительно показывают, что украинские спецназовцы, охотясь на "вагнеровцев", выполняют эту задачу – то есть работают на то, чтобы мир был в безопасности.

CNN в начале осени 2023 года информировало о беспилотных ударах и наземные операции Главного управления разведки против сил, поддерживающих частную российскую компанию "Вагнера".

Очевидно, операции в Судане является частью более широкой стратегии борьбы с российским влиянием и преступностью за рубежом.

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Украинская разведка демонстрирует свою готовность действовать решительно и эффективно, используя все доступные средства для защиты национальных интересов, хотя и в ГУР не всегда об этом говорят открыто.