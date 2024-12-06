Сырский прокомментировал потери Украины во время операции в Курской области

Во время операции Сил обороны в Курской области потери Украины были вдвое меньше, чем у россиян. На Курщине враг оборонял собственную территорию в некомфортных для этого условиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документальный фильм "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст".

Читайте также Зашли прямо на позиции врага: бойцы ССО уничтожили более десятка российских воинов на Курщине

Что известно о потерях Украины на Курщине

Потери среди украинских военных во время боев на Курщине прокомментировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, во время этой операции россияне почувствовали то, что чувствует Украина.

То есть они (россияне, – 24 Канал) вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у тех, которые оборонялись,

– сказал Сырский.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ также сообщал, что потери России в Курской области уже превысили 20 тысяч военных.

Важно! В общем ВСУ ликвидировали 1660 оккупантов за сутки 5 декабря, а потери врага от начала вторжения уже составляют 750 610 человек.

К слову, ранее стало известно, что наибольшие потери в боях в Курской области понесла 810 бригада морской пехоты с временно оккупированного Крыма. В частности российские военкоры обвиняют командиров этой бригады в провокациях и уничтожении личного состава.