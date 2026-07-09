Операция "Ашан": в ISW объяснили, как Силы обороны уничтожили рекордное количество вражеской артиллерии

В июне 2026 года Силы обороны Украины провели вторую фазу операции "Ашан", направленной на уничтожение российской артиллерии и ослабление наступательных возможностей оккупантов.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 8 июля.

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Чего добились Силы обороны?

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил 7 июля, что украинские военные провели вторую фазу операции "Ашан" несколько недель назад – в июне 2026 года – и поразили 231 российскую артиллерийскую цель, полностью уничтожив 171 из них.

Федоров добавил, что специально для этой фазы операции украинские силы разработали новый боеприпас, предназначенный для поражения российских артиллерийских систем.

Стоит отметить, что первую фазу операции украинские военные провели летом 2025 года. Она существенно ограничила способность России проводить механизированные наступательные операции на неопределенном участке фронта в течение шести месяцев.

Как отмечают аналитики ISW, в последние месяцы украинские удары все чаще наносятся по российским артиллерийским системам. Согласно отчетам Генерального штаба Украины, украинские силы поразили 1 447 артиллерийских систем в марте 2026 года, 1 834 – в апреле, 2 043 – в мае и 2 053 – в июне.

Операция "Ашан" демонстрирует развитие украинского оперативного планирования и технологических решений, которые позволяют достигать оперативных результатов в поддержку ведения общевойскового боя,

– говорится в отчете.

Напомним, в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей, установив сразу несколько рекордов. Помимо уничтожения артиллерии, военным удалось перехватить 49 575 вражеских крылатых и коптерных беспилотников – это лучший показатель за все время.

Также в течение месяца было зафиксировано рекордное количество уничтоженной автомобильной и мототехники противника.